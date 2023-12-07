Haberler Haberler DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?

Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerine zam gelmesinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen doğalgaz yardımı başvuruları konusunda araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından zam geldiğini duyurduğu doğalgaz yardımından faydalanmak isteyenler arama motorlarında 'Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023, e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 08:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen doğalgaz tüketim desteğinin miktarı arttı. Kabine Toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz yardımının hesaplara zamlı olarak ödeneceğini duyururken arama motorlarında sorgulanan ''Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023, e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Doğalgaz desteğine başvuru yapan kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olması,

✅E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

✅Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

✅İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

✅Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

✅Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

SYD VAKFI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına başvurmak isteyenler, ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip, burada sosyal yardım başvuru formu ve hane kayıt başvuru formu doldurup, başvuru şartlarını taşıyor olmaları halinde başvurdukları sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar. Ön başvurular, ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatları aranarak da yapılabiliyor.

Bakanlık yardımlarından yararlanmak isteyenler, eskiden başvurularını e-devlet platformu üzerinden gerçekleştiremiyorlardı. Ancak yapılan son güncelleme ile artık Bakanlık yardımlarına e-devlet üzerinden de başvurulabiliyor. Bakanlık yardımlarına e-devlet üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileriniz ile başvurmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz. Yararlanmak istediğiniz yardımları başvuru formunda seçerek, başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden şifrenizi 2 TL ödeme karşılığında temin edebilirsiniz.

SYD VAKFI'NA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

e-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SYD VAKFI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıf değerlendirme süreci, genelde birkaç hafta sürmekle birlikte başvurularda yoğunluk olması durumunda bu süre birkaç aya kadar da uzayabiliyor. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmeler esnasında başvuru sahibi tarafından teslim edilen belgelerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Sonuçlar, kişilerin başvuru formunda belirttikleri telefon numaralarına SMS ile gönderilmenin yanı sıra e-devlet platformunda da açıklanıyor.

SYD VAKFI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın masum güzeli Semra Öğretmen'in son hali üzdü "Zaman çok acımasız Semra Hocam"
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek
Ferdi'ye 6. talip!
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:05
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Daha Eski
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:59
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:57
Abdullah Avcı: Türkiye Kupa'sı... Abdullah Avcı: Türkiye Kupa'sı... 00:51
Kupa kolbastısı Kupa kolbastısı 00:49
Derbi için flaş seyirci kararı! Derbi için flaş seyirci kararı! 22:40