DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen doğalgaz tüketim desteğinin miktarı arttı. Kabine Toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz yardımının hesaplara zamlı olarak ödeneceğini duyururken arama motorlarında sorgulanan ''Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023, e-Devlet Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru nasıl yapılır, şartları ne?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Doğalgaz desteğine başvuru yapan kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

✅Türk vatandaşı olması,

✅E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

✅Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

✅İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

✅Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

✅Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

SYD VAKFI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımlarına başvurmak isteyenler, ikametgahlarının mevcut olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip, burada sosyal yardım başvuru formu ve hane kayıt başvuru formu doldurup, başvuru şartlarını taşıyor olmaları halinde başvurdukları sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar. Ön başvurular, ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatları aranarak da yapılabiliyor.

Bakanlık yardımlarından yararlanmak isteyenler, eskiden başvurularını e-devlet platformu üzerinden gerçekleştiremiyorlardı. Ancak yapılan son güncelleme ile artık Bakanlık yardımlarına e-devlet üzerinden de başvurulabiliyor. Bakanlık yardımlarına e-devlet üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileriniz ile başvurmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkini tıklayabilirsiniz. Yararlanmak istediğiniz yardımları başvuru formunda seçerek, başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden şifrenizi 2 TL ödeme karşılığında temin edebilirsiniz.

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e-DEVLET DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

e-DEVLET DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SYD VAKFI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıf değerlendirme süreci, genelde birkaç hafta sürmekle birlikte başvurularda yoğunluk olması durumunda bu süre birkaç aya kadar da uzayabiliyor. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmeler esnasında başvuru sahibi tarafından teslim edilen belgelerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Sonuçlar, kişilerin başvuru formunda belirttikleri telefon numaralarına SMS ile gönderilmenin yanı sıra e-devlet platformunda da açıklanıyor.

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