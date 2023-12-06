SURGY HALKA ARZ NE ZAMAN? | Sur Tatil Evleri GYO halka arzı için geri sayım devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz izahnamesi onaylanan Sur Tatil Evleri, 'Yeni nesil tatil' mottosuyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri ile talep toplayacak. Peki SURGY halka arz ne zaman? Sur Tatil Evleri halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar...
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
SPK'nın onayladığı Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
💰2.1 Milyon katılım ~ 18 Lot (885 TL)
💰2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (737 TL)
💰2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (639 TL)
💰3.3 Milyon katılım ~ II Lot (540 TL)
💰3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (491 TL)
💰4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (442 TL)
💰4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (393 TL)
💰4.9 Milyon katılım~7 Lot (344 TL).
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SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi.
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SURGY olarak belirlendi.
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.
SUR TATİL EVLERİ (SURGY) HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz aracı kurumu Ziraay Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!