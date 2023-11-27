FIRTINALI KAR UYARISI: Meteoroloji o illerde alarm verdi! 27 Kasım hava durumu

METEOROLOJİ'DEN FIRTINALI KAR UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 27 Kasım Pazartesi günü, ülke genelinde kuvvetli yağış ve fırtına devam edecek. Ani sıcaklık düşüşleri görülmeye devam ederken Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 6 ile 12 derece düşeceği ve zaman zaman kuvvetli fırtına yaşanabileceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım Pazartesi illere göre hava durumu ve İstanbul hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

27 Kasım Pazartesi günü, turdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 27 KASIM

Bugün megakentte yağış beklenmiyor. Hafta sonu gelmesi muhtemel olan kar yağışı İstanbul'u teğet geçerken Cumartesi gününden itibaren düşüşe geçenm sıcaklık, bugün en yüksek 7 derece olarak ölçülecek. Kapalı ve bulutlu bir hava ile günü kapatacak olan megakentliler, Çarşamba gününden itibaren yeniden yağışların etkisi altına girecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☁27 Kasım Pazartesi: Çok Bulutlu 7°C

☁28 Kasım Salı: Rüzgarlı 16°C

🌧29 Kasım Çarşamba: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 16°C

🌧30 Kasım Perşembe: Çok Bulutlu 14°C

⛅1 Aralık Cuma: Parçalı Bulutlu 18°C

27 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bursa °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

Edirne °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.Karahisar °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

Denizli °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

İzmir °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

Muğla °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Antalya °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

Burdur °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

Mersin °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Eskişehir °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Konya °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

Yozgat °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Düzce °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

Kastamonu °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Zonguldak °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

Artvin °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

Samsun °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Tokat °C, 6°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Trabzon °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

Hakkari °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Malatya °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Van °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mardin °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı