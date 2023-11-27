FIRTINALI KAR UYARISI: Meteoroloji o illerde alarm verdi! 27 Kasım hava durumu

METEOROLOJİ'DEN FIRTINALI KAR UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 27 Kasım Pazartesi günü, ülke genelinde kuvvetli yağış ve fırtına devam edecek. Ani sıcaklık düşüşleri görülmeye devam ederken Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 6 ile 12 derece düşeceği ve zaman zaman kuvvetli fırtına yaşanabileceği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım Pazartesi illere göre hava durumu ve İstanbul hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
27 Kasım Pazartesi günü, turdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT!
Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL HAVA DURUMU 27 KASIM
Bugün megakentte yağış beklenmiyor. Hafta sonu gelmesi muhtemel olan kar yağışı İstanbul'u teğet geçerken Cumartesi gününden itibaren düşüşe geçenm sıcaklık, bugün en yüksek 7 derece olarak ölçülecek. Kapalı ve bulutlu bir hava ile günü kapatacak olan megakentliler, Çarşamba gününden itibaren yeniden yağışların etkisi altına girecek.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
☁27 Kasım Pazartesi: Çok Bulutlu 7°C
☁28 Kasım Salı: Rüzgarlı 16°C
🌧29 Kasım Çarşamba: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 16°C
🌧30 Kasım Perşembe: Çok Bulutlu 14°C
⛅1 Aralık Cuma: Parçalı Bulutlu 18°C
27 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Bursa °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
Edirne °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
A.Karahisar °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu
Denizli °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
İzmir °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
Muğla °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Antalya °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
Burdur °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
Mersin °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Eskişehir °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
Yozgat °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
Bolu °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Düzce °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
Kastamonu °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Zonguldak °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
Artvin °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
Samsun °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat °C, 6°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Hakkari °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Malatya °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Van °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Mardin °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı