SON DAKİKA KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Kamu personel adayı binlerce kişinin günlerdir büyük bir heyecan ve merakla beklediği kritik süreçte sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini içeren KPSS-2025/2 tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden ilan etti. Kariyer planlarını kamu çatısı altında şekillendirmek isteyen adaylar için atama heyecanı başlarken, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) yoğunluk yaşanmaya başladı. T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapan binlerce kişi, sonucunu görmek için sabırsızlanıyor. İşte KPSS-2025/2 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

👉KPSS-2025/2 TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | TIKLA👈

KPSS-2025/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kamu personeli adayları, yerleştirme sonuçlarını 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Süreci tamamlamak için şu adımlar takip edilmeli:

1. ADIM | ÖSYM Sonuç Sayfasına Giriş Yapın: Bilgisayar veya mobil cihazınızın tarayıcısından https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

2. ADIM | İlgili Sınavı Seçin: Açılan listeden "KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklayın.

3. ADIM | Kimlik Bilgilerinizi Girin: Karşınıza çıkan ekrana T.C. Kimlik Numaranızı ve Aday Şifrenizi eksiksiz bir şekilde yazın.

4. ADIM | Sonucunuzu Görüntüleyin: Bilgileri onayladıktan sonra yerleştiğiniz kurum, kadro ve puan bilgilerini içeren sonuç ekranına ulaşacaksınız.

Yerleştirme sonuçları için adaylara ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek ve posta yoluyla bildirim yapılmayacaktır. Sonuçlar elektronik ortamda ilan edildiği an itibarıyla resmi geçerlilik kazanır ve eş zamanlı olarak ilgili kurumlara iletilir.

KPSS-2025/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/p4CGyHjNH8 pic.twitter.com/tiYmbhXA99 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 7, 2026

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarına göre bir kamu kurumuna yerleşen adayların hazırlaması gereken temel belgeler şunlardır:

Yerleştirme Sonuç Belgesi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) alınacak olan internet çıktısı.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) alınacak olan internet çıktısı. Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noter onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi de çoğu kurum tarafından kabul edilmektedir).

Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noter onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgesi de çoğu kurum tarafından kabul edilmektedir). Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi.

T.C. Kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi. Adli Sicil Kaydı: e-Devlet üzerinden "Resmi Kuruma verilmek üzere" alınan güncel sabıka kaydı belgesi.

e-Devlet üzerinden "Resmi Kuruma verilmek üzere" alınan güncel sabıka kaydı belgesi. Sağlık Kurulu Raporu: Atanılan kadronun gerekliliklerine göre tam teşekküllü hastaneden alınacak, "Görevini yapmaya engel bir durumu yoktur" ibareli sağlık raporu.

Atanılan kadronun gerekliliklerine göre tam teşekküllü hastaneden alınacak, "Görevini yapmaya engel bir durumu yoktur" ibareli sağlık raporu. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren (terhis, tecil veya muafiyet) belge.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren (terhis, tecil veya muafiyet) belge. Vesikalık Fotoğraf: Kurumun talebine göre son 6 ay içinde çekilmiş 6 veya 12 adet biyometrik/vesikalık fotoğraf.

Her kurumun ek olarak özel evraklar (güvenlik soruşturması formu, mal bildirimi beyannamesi vb.) talep edebileceğini unutmamalısınız. Yerleştiğiniz kurumun resmi internet sitesindeki "Duyurular" kısmını takip ederek, evrak teslim tarihleri ve adresini mutlaka teyit edin.