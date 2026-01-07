CANLI SKOR ANA SAYFA
15 tatile kaç gün kaldı? 2026 sömestr tatili için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi işlemeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı '15 tatile kaç gün kaldı?' sorusunun yanıtına çevrildi. İlk dönemin yoğun ders ve sınav maratonunu geride bırakmaya hazırlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sömestr tatili heyecanı şimdiden doruk noktasına ulaşmış durumda. Tatil planlarını netleştirmek isteyen aileler ve karne almanın mutluluğunu yaşayacak olan öğrenciler, arama motorlarında sık sık 'okullar ne zaman kapanıyor?' ve 'yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?' sorgularını gerçekleştiriyor. 2026 yılı için büyük merakla beklenen 15 tatil başlangıç tarihi, karne günü geri sayımı ve eğitim öğretim yılının ikinci dönemine dair tüm merak edilen detaylar haberimizde...

2026 yılının ilk günlerini geride bırakırken, milyonlarca öğrenci için ders zillerinin yerini tatil heyecanı almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda ilk dönemin son düzlüğüne girilirken, '15 tatile kaç gün kaldı?' sorusu sosyal medyanın ve arama motorlarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yoğun sınav maratonunun ve ders temposunun yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler kadar, kış tatili planı yapmak için okulların kapanacağı tarihi bekleyen veliler de gün saymaya devam ediyor. İlk dönemin sona ereceği o kritik güne her geçen gün daha da yaklaşırken sömestr tatili için geri sayım sayacı artık son rakamları gösteriyor. İşte detaylar...

15 tatile kaç gün kaldı?

15 TATİL | YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrencilerin ve velilerin büyük bir heyecanla beklediği yarıyıl tatili, 2026 yılında Ocak ayının üçüncü haftasında start alıyor. MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 15 tatil sürecine resmi olarak ilk adımı atmış olacak. Sömestr tatili fiili olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık iki hafta sürecek olan bu dinlenme döneminin ardından, okullarda ikinci dönemin ilk ders zili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak. Toplamda 16 günlük bir tatil sürecine sahip olacak olan öğrenciler, bu sürede hem dinlenme hem de ikinci döneme enerji depolama fırsatı bulacaklar.

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

Milyonlarca öğrencinin beklediği 15 tatil için geri sayımda sona gelindi. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla, karnelerin alınacağı ve birinci dönemin resmen sona ereceği 16 Ocak 2026 Cuma gününe bugün dahil edilmediğinde sadece 9 gün kaldı. Öğrenciler, önümüzdeki hafta Cuma günü ders bitimiyle birlikte yaklaşık iki haftalık dinlenme sürecine girecekler.

Yarıyıl tatili ne zaman 2026?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü öğrencilere dağıtılacak karnelerle birlikte kapanacak. Bu tarihten itibaren ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler için yarıyıl tatili fiilen başlamış olacak. Eğitim takvimindeki bir sonraki büyük kapanış ise yaz tatili için olacak; okullar 19 Haziran 2026 tarihinde tamamen kapanarak uzun yaz tatiline girecek.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İki hafta sürecek olan yarıyıl tatilinin bitiş tarihi ve okulların açılacağı tarihler şöyle:

  • Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek.
  • İkinci dönemin ilk ders zili 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahı çalacak.
  • Hafta sonu tatilleri de eklendiğinde öğrenciler toplamda 16 gün kesintisiz tatil yapmış olacaklar.

