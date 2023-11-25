MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ maaş zammı 2024 | Memur zammı hesaplama tablosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI | Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 2024 zammında tablo netlik kazanıyor. Merkez Bankası, son açıklamasında yıllık enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak duyururken 10 aylık enflasyon farkının da belli olmasıyla zam tablosu yeniden şekilleniyor. Peki Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika açıklamaları ve memur ve memur emeklisi zam senaryoları...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE

Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduklarını ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. 12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım ayının 15'ini geçmeyecek şekilde ödemeler yapılacak. Yasalaşma süreci tamamlandı. Bu hafta içinde SGK'nın sigorta tahsis numarasına göre emeklilere hangi gün ödeme yapılacağını açıklaması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

EKİM AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Aylık enflasyon yüzde 3,43 ile 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı kadar zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı, bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını temsil ediyor.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,

Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de tahminlere göre yeni aylıklar şöyle değişecek:

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 54.645 ₺

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 48.364 ₺

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 18.354 ₺

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 23.111 ₺

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 23.111 ₺

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.726 ₺

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 16.178 ₺

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 39.421 ₺

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 43.140 ₺

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

MESLEĞE GÖRE HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

📌MEMUR 22.017 (Temmuz Dönemi) 33.503 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR EMEKLİSİ

9.876 (Temmuz Dönemi)

15.028 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4

32.438 (Temmuz Dönemi)

49.361 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1

22.926 (Temmuz Dönemi)

34.886 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 29.525 (Temmuz Dönemi) 44.928 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÖĞRETMEN 1/4

26.642 (Temmuz Dönemi)

40.541 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌BAŞKOMİSER 1/3 32.613 (Temmuz Dönemi) 49.627 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌POLİS MEMURU 8/1

29.512 (Temmuz Dönemi)

44.908 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌UZMAN DOKTOR 1/4 37.162 (Temmuz Dönemi) 56.549 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1

26.428 (Temmuz Dönemi)

40.215 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜHENDİS 1/4 33.109 (Temmuz Dönemi) 50.382 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1

23.525 (Temmuz Dönemi)

35.798 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PROFESÖR 1/4 48.111 (Temmuz Dönemi) 73.211 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

31.750 (Temmuz Dönemi)

48.314 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌VAİZ 1/4 27.608 (Temmuz Dönemi) 42.011 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌AVUKAT 1/4

31.549 (Temmuz Dönemi)

48.008 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜSTEŞAR 1/1 35.911 (Temmuz Dönemi) 54.646 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌GENEL MÜDÜR 1/1

31.784 (Temmuz Dönemi)

48.366 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 12.473 (Temmuz Dönemi) 18.980 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR (LİSANS) 4/1

9.765 (Temmuz Dönemi)

14.859 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÖĞRETMEN 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

20.941 (Temmuz Dönemi)

31.866 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌BAŞKOMİSER 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌POLİS MEMURU 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜHENDİS 1/4

14.810 (Temmuz Dönemi)

22.536 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 10.633 (Temmuz Dönemi) 16.180 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PRATİSYEN HEKİM 1/4

21.860 (Temmuz Dönemi)

33.264 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PROFESÖR 1/4 25.678 (Temmuz Dönemi) 39.074 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌İMAM HATİP

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌AVUKAT 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌65 YAŞ AYLIĞI

2.349 (Temmuz Dönemi)

3.574 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌EVDE BAKIM DESTEĞİ 5.098 (Temmuz Dönemi) 7.758 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KRONİK HASTALIK YARDIMI

5.098 (Temmuz Dönemi)

7.758 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ENGELLİ AYLIĞI (%40-69) 1.875 (Temmuz Dönemi) 2.853 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)

2.812 (Temmuz Dönemi)

4.279 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

SED ŌDEMELERİ

📌ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)

2.422 (Temmuz Dönemi)

3.686 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (İLKÖĞRETİM) 3.632 (Temmuz Dönemi) 5.527 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)

3.874 (Temmuz Dönemi)

5.895 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN) 2.422 (Temmuz Dönemi) 3.686 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)

4.359 (Temmuz Dönemi)

6.633 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)