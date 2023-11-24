24 KASIM MESAJLARI | Kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları Facebook - WhatsApp - Twitter - Instagram

24 KASIM MESAJLARI | Dünya çapında en değerli mesleklerden biri olarak görülen öğretmenlik, diğer tüm sektörleri doğuran meslek olarak bilinir. Yalnızca okulda, derslerde değil hayatın her alanında, öğrettikleriyle yaşamımıza şekil veren öğretmenlerimiz için her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanır. Ülkemizde 1981'de Kenan Evren tarafından, Atatürk'ün başöğretmen olduğu tarih 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Bu önemli güne sayılı günler kala arama motorlarında Kısa, uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları Facebook - WhatsApp - Twitter - Instagram konuları araştırılıyor. İşte en güzel Öğretmenler Günü mesajları...

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KISA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

🌸Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

🌸Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

🌸Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🌸Elimden gelenin en iyisini yapmam için bana sürekli ilham verdiğiniz için size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🌸Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

🌸Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

🌸Bir çocuğa hayatı öğretmek, gerçek bir öğretmenin armağanıdır. Yol göstericim olduğunuz için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

🌸Dünyanın senin gibi harika öğretmenlere daha çok ihtiyacı var... Bu yılı muhteşem bir anıya dönüştürdüğün için teşekkürler! Öğretmenler Günün kutlu olsun.

🌸Sayenizde A'dan Z'ye harika bir yıl oldu! Bana kattığınız yeni değerler ve bilgiler için çok teşekkür ederim… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

🌸Hayatıma yön veren, doğruları öğrenmemi sağlayan, her zaman bana destek olan biricik öğretmenim… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

UZUN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

🖌Bugün hayattaki tüm başarılarım, sizin rehberliğinizin ve desteğinizin bir sonucudur. Sevginiz, ilginiz ve öğretileriniz ile hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüzü kutlar ve sevgilerimi sunarım.

🖌Notlarımın daha iyi olabileceği, sizin dünyanın en iyi öğretmeni olmadığınız anlamına gelmez. Elimden gelenin en iyisini yapmam ve asla pes etmemem için bana ilham veriyorsunuz. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım. Gününüz kutlu olsun!

🖌Sadece bugün değil, hayatın önemli anlarında her şey sizinle ilgili. Sonsuz bilgeliğinizi, paha biçilmez deneyiminizi ve istemediğimiz zamanlarda bile ilerlememize yardımcı olan muazzam nezaketinizi kutluyoruz. Her şey için teşekkürler. Siz bu gezegendeki en iyi öğretmensiniz!

🖌Hiçbir hediye, sizin bana verdiğiniz hediyeye yaklaşamaz. Çünkü öğretmenim olmanız, aldığım en büyük hediyelerden biri! Desteğiniz ve anlayışınız bana hayata hazır olduğumu hissettiriyor. Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🖌Bazen dayanılmazdık, bazen en çılgın şeyleri yaptık... Ama her şeye rağmen bize olan inancınızı hiç kaybetmediniz. Bu bütün bilgilerden daha değerliydi belki de! Gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyoruz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI FACEBOOK

🎈Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎈Öğretmen, bir toplumun meşalesidir ve herkes onun ışığı ile aydınlanır. Yolumu aydınlattığınız için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎈Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎈Bilgileri ve doğruları zihinlerimize ilmek ilmek işleyen biricik öğretmenim… Hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎈Geleceğe adım adım yürürken hala sizin verdiğiniz dersleri, sizin öğrettiğiniz doğruları hatırlıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI WHATSAPP

🎁Bana neyin yanlış neyin doğru olduğunu ayırt etmem için rehberlik eden, bana nasıl yazılacağını ve okunacağını öğreten, bir uçurtma olarak hayal kurmamı ve uçmamı sağlayan; arkadaşım, akıl hocam, ilham kaynağım ve ışığım… Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎁Herhangi bir sebep olmadan bana rehberlik eden ve ilham kaynağı olan sevgili öğretmenim, size olan borcumu asla ödeyemem. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎁Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

🎁Herkesin hayatına özel bir dokunuş yapan ve sonsuza kadar hatırlanan bir öğretmeni vardır… O özel öğretmen olduğun için teşekkürler. Öğretmenler Günün kutlu olsun.

🎁Öğretmen, öğrencilerini her gün yeniden öğrenme ilhamıyla kuşatan kişidir. Bu kadar ilham verici bir öğretmen olduğun için teşekkürler. Öğretmenler Günün kutlu olsun.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI TWITTER

🎉Sizin gibi harika bir öğretmenle hayatım boyunca başarılı bir yolculuğum olacağından emindim ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Başarı yolunda filizlenecek tohumları ekmemde bana yol gösterdiğiniz için minnettarlığımı ifade edecek hiçbir sözcük bulamıyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎉Bana hayal kurmayı ve bu hayallere ulaşmak için nasıl çalışmam gerektiğini öğreten, bir öğretmenden daha çok arkadaş gibi davranan ve ilham veren muhteşem öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎉Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎉Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎉Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI INSTAGRAM

💐Öğretmenim, bugün sizin gününüz! Bize verdiğiniz emekleriniz için minnetlerimizi sunuyoruz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

💐Sizin gibi her zaman öğrencilerine destek veren, onların her zaman yanında olan bir öğretmenimiz olduğu için çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

💐Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

💐Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

💐Hangi yolu seçersem seçeyim, bana öğrettikleriniz her zaman zihnimde ve kalbimde yer bulacak. Dünyanın en harika öğretmeninin Öğretmenler Günü kutlu olsun!

💐Anne ve babamız bize hayat verir, öğretmenimiz ise bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini öğretir. Verdiğiniz tüm bilgiler ve rehberliğiniz için minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

💐Bugün hala ilkokula giden bir çocuk gibi hayal kurabiliyorsam, bunu size borçluyum öğretmenim. Hayallerimizi sınırlamayan ve hedeflerimizde bizi destekleyen öğretmenimizin günü kutlu olsun!

💐Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.- Dünyanın en yetenekli ve bilge öğretmeninin Öğretmenler Günü kutlu olsun! Hayatı sizin rehberliğinizde keşfetmek harika bir serüven. -