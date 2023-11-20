MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Malatya'dakorkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem AFAD'ın sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinin yanı sıra Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde de yer aldı. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? İşte AFAD - Kandilli son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın internet sitesinde, Pütürge merkezli depremin şiddeti 4,5 olarak açıklandı. Saat 10.36'da meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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