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MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

Malatya'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre 20 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar arama motorlarında 'Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:30
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MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

MALATYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Malatya'dakorkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem AFAD'ın sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinin yanı sıra Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde de yer aldı. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? İşte AFAD - Kandilli son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın internet sitesinde, Pütürge merkezli depremin şiddeti 4,5 olarak açıklandı. Saat 10.36'da meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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