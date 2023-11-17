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ZENGEZUR KORİDORU NEDİR? | Zengezur Koridoru yapımı ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi

Türkiye - Azerbaycan ile başlayarak tüm Türk dünyasının bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Hem ülkemiz ekonomisini hem Türk dünyasını kuvvetlendirecek projenin yapım aşamasının ne zaman başlayacağı açıklandı. Peki, Zengezur Koridoru nedir? Yapımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:10
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ZENGEZUR KORİDORU NEDİR? | Zengezur Koridoru yapımı ne zaman başlayacak? Bakan tarih verdi

ZENGEZUR KORİDORU NEDİR? - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tüm vatandaşlarımızın ve Türk dünyasının merakla beklediği haberi verdi. Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun yapım aşaması ile ilgili tarihi açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun bu açıklaması ile birlikta Zengezur Koridoru'nun detayları merak konusu oldu. Peki, Zengezur Koridoru nedir? Yapımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ZENGEZUR KORİDORU NEDİR?

2020 yılında, 2. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın mutlak üstünlüğüyle sona erince, bölgedeki güç dengesinin yeniden şekillenmesinin de yolu açılmış oldu. Savaş sonrasında imzalanan anlaşmada, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır elinde tuttuğu topraklardan geri çekilmesi öngörülmüş ve burada oluşacak güven atmosferi sayesinde yeni ulaşım koridorlarının hayata geçirileceği belirtilmişti. Zengezur Koridoru, Türkiye - Azerbaycan arasında başlayarak tüm Türk dünyasını kapsayacak bir proje olarak çıkmıştır. Zengezur Koridoru ile birlikte kesintisiz şekilde Orta Asya ve Avrupa arasında Hazar ve Türkiye üzerinden geçecek bir güzergah hayata geçirilmiş olacak.

BAKAN AÇIKLADI! ZENGEZUR KORİDORU YAPIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Şu anda bu koridorla ilgili Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, bir Türk firma üstleniminde hem karayolu, hem de demir yolu. Nahçıvan tarafında bir altyapı var, onun elden geçirilmesi gerekiyor. Türkiye tarafına baktığımız zaman bizim Dilucu, Iğdır, Kars'a kadar giden 224 kilometrelik bir hattımız var. Bunun ihalesi yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk aylarında orada yapım çalışmalarına başlamayı planladık" dedi.

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