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TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SON DAKİKA - TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan TUS’un ardından adaylar, merakla bekledikleri TUS yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM internet sitesinden 2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu. Peki, TUS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? TUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? - TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:40
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TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SON DAKİKA - TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SON DAKİKA - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM, TUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar merakla arama motorlarında sorgulama yapıyor. "TUS yerleştirme açıklandı mı? Tus yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı" ifadeleri ile detaylar araştırılıyor. İşte TUS SONUÇ EKRANI...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, internet sitesinden yaptığı açıklama ile detayları duyurdu. Yapılan açıklamada, 01-09 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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