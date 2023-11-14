Haberler Haberler KYK BURS KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KYK Kredi sonuçları açıklandı! - TIKLA

KYK BURS KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KYK Kredi sonuçları açıklandı! - TIKLA

KYK burs ve kredi başvurularını gerçekleştiren öğrenciler sonuçları merakla bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK sonuçları açıklandı. Başkan Erdoğan KYK burs ve kredi ücretinin arttığı açıklandı. Son dakika gelişmesinin ardından birçok kişi arama motorlarında detayları araştırıyor. Sonuç ekranı sorgulama yapan öğrenciler için tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:08
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KYK BURS KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KYK Kredi sonuçları açıklandı! - TIKLA

KYK BURS KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK burs ve kredi başvuruları sona ermesinin ardından meraklı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Milyonlarca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitimine katkı sağlayan KYK burs ve kredisine başvuran adaylar, başvuru sonuçlarını merak ediyor. İşte detaylar...

2023-2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-2024 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları, 12 Ekim - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…" ifadeleriyle sosyal medyada yaptığı duyuruyla başlayan başvurularda sonuçlar da belli oldu.

KYK KREDİ BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - TIKLA

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

  • KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL
  • KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL
  • KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4000 TL
  • KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

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