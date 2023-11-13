KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? | KYK burs, kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2023? | KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. TC kimlik numaralarının son rakamına göre hesaba yatırılan KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında arama motorlarında sorgulanan ' KYK bursu ne zaman yatacak 2023? İlk KYK bursu, kredisi hangi ay, ne kadar yatacak? KYK burs, kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını sizler için derledik.

KYK BURS, KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi tutarları, ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu olarak hesaplara yatırılıyor. Bu 3 aylık toplu ödeme, geçtiğimiz yıllarda Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?