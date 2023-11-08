Haberler Haberler CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 8 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 8 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 8 Kasım Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 13:58 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 8 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Kasım Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,49 (Alış) - 28,54 (Satış)

EURO: 30,44 (Alış) - 30,46 (Satış)

STERLİN: 34,84 (Alış) - 35,01 (Satış)

1 DOLAR = 28,54 TL

👉8 Kasım Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.755,59₺

Gram altın satış: 1.838,63₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.914,34₺

Çeyrek altın satış: 3.082,35₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.847,22₺

Yarım altın satış: 6.164,70₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.659,30₺

Tam altın satış: 12.278,31₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.909,15₺

Cumhuriyet altını satış: 12.658,49₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.963,81₺

Ata altın satış: 12.602,28₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.53 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Şimdilerde ünü ülke sınırlarını aştı! Yakışıklı oyuncunun çocukluk haline beğeni yağdı!
Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel'i koltuğa getiren 50 milyon dolar! CHP kara paraya düştü: Laleli'den Ankara'ya İmamoğlu'nun delege avı
Aslan'ın yıldızına İspanyol kancası! Taraftar endişeli
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI 2023 | Green Card başvurusu nasıl yapılır?
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR? | 2023 Kentsel Dönüşüm Yasası maddeleri neler?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (8 Kasım Çarşamba)
Maltepe'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djiku F.Bahçe'ye gelme sebebini açıkladı Djiku F.Bahçe'ye gelme sebebini açıkladı 13:36
Göztepe'nin sembolü Atınç Nukan! Göztepe'nin sembolü Atınç Nukan! 13:29
Boluspor seriyi sürdürmek istiyor! Boluspor seriyi sürdürmek istiyor! 13:20
Transfer kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Transfer kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 13:07
Hacken - Molde maçı ne zaman? Hacken - Molde maçı ne zaman? 12:56
Karabağ - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Karabağ - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 12:53
Daha Eski
Slavia Prag - Roma maçı ne zaman? Slavia Prag - Roma maçı ne zaman? 12:48
Servette - Sheriff maçı ne zaman? Servette - Sheriff maçı ne zaman? 12:45
Maccabi Haifa - Villarreal maçı ne zaman? Maccabi Haifa - Villarreal maçı ne zaman? 12:42
Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? Rennes - Panathinaikos maçı ne zaman? 12:40
Toulouse - Liverpool maçı ne zaman? Toulouse - Liverpool maçı ne zaman? 12:37
LASK Linz - Saint Gilloise maçı ne zaman? LASK Linz - Saint Gilloise maçı ne zaman? 12:30