CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 8 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Kasım Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,49 (Alış) - 28,54 (Satış)

EURO: 30,44 (Alış) - 30,46 (Satış)

STERLİN: 34,84 (Alış) - 35,01 (Satış)

1 DOLAR = 28,54 TL

👉8 Kasım Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.755,59₺

Gram altın satış: 1.838,63₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.914,34₺

Çeyrek altın satış: 3.082,35₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.847,22₺

Yarım altın satış: 6.164,70₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.659,30₺

Tam altın satış: 12.278,31₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.909,15₺

Cumhuriyet altını satış: 12.658,49₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.963,81₺

Ata altın satış: 12.602,28₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.53 itibarıyla alınmıştır.