Haberler Haberler KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)

KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)

Kartal'da 4 Kasım Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kartal su kesintisi olan mahalleleri ve 4 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)

4 KASIM 2023 KARTAL SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartal'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kartal 4 Kasım Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KARTAL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: KORDONBOYU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/11/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Ateş Kuşları muhteşem bölümüyle nefes kesti! Ateş Kuşları en çok konuşulan dizi oldu
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor! Dışişleri açıkladı: Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar Türkiye'ye çağrıldı
İşte o sonuçlar! Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda...
G.Saray'dan Muslera açıklaması! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
10 Kasım resmi tatil mi, yarım gün mü?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia - Granada maçı ne zaman? Valencia - Granada maçı ne zaman? 15:49
Deportivo Alaves - Almeira maçı ne zaman? Deportivo Alaves - Almeira maçı ne zaman? 15:46
Luton Town - Liverpool maçı ne zaman? Luton Town - Liverpool maçı ne zaman? 15:40
Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman? Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman? 15:37
Voleybol derbisinde kazanan F.Bahçe! Voleybol derbisinde kazanan F.Bahçe! 15:18
Derbi saat kaçta? | FB-TS Derbi saat kaçta? | FB-TS 15:16
Daha Eski
Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! 15:03
Beşiktaş'ın Antalyaspor kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Antalyaspor kadrosu açıklandı! 15:01
Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Adanaspor maçı ne zaman? 14:51
Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır! Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır! 14:45
Aslan'da Bayern mesaisi başladı! Aslan'da Bayern mesaisi başladı! 14:41
Luis Diaz'ın kaçırılan babası için flaş açıklama! Luis Diaz'ın kaçırılan babası için flaş açıklama! 14:23