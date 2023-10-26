Haberler Haberler SON DAKİKA Merkez Bankası faiz kararı açıklandı | Ekim ayı faiz kararı...

SON DAKİKA Merkez Bankası faiz kararı açıklandı | Ekim ayı faiz kararı...

Merkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayına ilişkin faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay 500 baz puan artırdığı politika faizini yüzde 30'a çıkaran Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayı için alacağı karar merakla bekleniyordu. Faiz artırımına devam etmesi beklenen TCMB'nin faiz kararını ve piyasalarda son durumu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31
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SON DAKİKA Merkez Bankası faiz kararı açıklandı | Ekim ayı faiz kararı...

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası'nın Ekim ayında atacağı adım merakla bekleniyordu. Merkez Bankası'nın Ekim ayı için aldığı karar arama motorlarında 2023 Merkez Bankası Ekim faiz kararı yüzde kaç oldu? Arttı mı, yükseldi mi? soruları ile araştırılıyor. İşte Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı...

2023 MERKEZ BANKASI EKİM FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası'nın yayımladığı politika faizi metninde şu ifadelere yer verildi:

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum... Devamını Oku BUNU DA OKU

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu, Eylül ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.

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