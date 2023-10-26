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DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

26 Ekim Perşembe günü açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Para Politikası Kurulu'nun kararıyla politika faizi, 500 baz puan artış ile yüzde 35'e yükseldi. Peki, kararın ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31
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DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL OLDU? | 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında hareketlenmeye sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 28,16 (Alış) - 28,17 (Satış)

EURO: 29,76 (Alış) - 29,77 (Satış)

STERLİN: 33,99 (Alış) - 34,16 (Satış)

1 DOLAR = 28,16 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉26 Ekim Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.793,60₺

Gram altın satış: 1.793,90₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.978,00₺

Çeyrek altın satış: 3.010,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.973,00₺

Yarım altın satış: 6.021,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.910,00₺

Tam altın satış: 11.992,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.174,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.358,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.185,00₺

Ata altın satış: 12.299,00₺

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 26 Ekim Perşembe günü saat 16.11 itibarıyla alınmıştır.

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