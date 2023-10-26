DOLAR KAÇ TL? | 1 dolar kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

DOLAR KAÇ TL OLDU? | 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanan yeni Merkez Bankası faiz kararı, dolar, euro ve altın piyasasında hareketlenmeye sebep oldu. Kararın ardından birçok vatandaş dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?
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ABD Doları: 28,16 (Alış) - 28,17 (Satış)
EURO: 29,76 (Alış) - 29,77 (Satış)
STERLİN: 33,99 (Alış) - 34,16 (Satış)
1 DOLAR = 28,16 TL
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👉26 Ekim Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.793,60₺
Gram altın satış: 1.793,90₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.978,00₺
Çeyrek altın satış: 3.010,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.973,00₺
Yarım altın satış: 6.021,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.910,00₺
Tam altın satış: 11.992,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.174,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.358,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.185,00₺
Ata altın satış: 12.299,00₺
NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 26 Ekim Perşembe günü saat 16.11 itibarıyla alınmıştır.