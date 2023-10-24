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METEOROLOJİ'DEN 9 İLDE SAĞANAK UYARISI | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 24 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ekim Salı 2023 tarihli hava durumu raporunda, Sivas, Tokat, Rize, Artvin, Bingöl, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Siirt'in yağışlı olacağını duyurdu. Sağanağa karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyaran uzmanlar, diğer bölgelerde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim İstanbul hava durumu ve illere göre hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2023 Salı 23:32 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:18
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METEOROLOJİ'DEN 9 İLDE SAĞANAK UYARISI | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 24 Ekim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 24 Ekim Salı hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN 9 İLDE SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Tokat, Rize, Artvin ve Bingöl çevreleri, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Siirt'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

24 EKİM SALI İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 24 Ekim Salı günü güneşli ve yazdan kalma bir hava bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 23 derece olarak ölçülmesi beklenirken sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinde nem oranı yüzde 90'ı geçecek.

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