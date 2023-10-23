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HİNGEL TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Hengel ve hangel olarak da bilinen Kafkasların meşhur yemeği hingel, ülkemizde birçok yöreye uyarlanmıştı. Kimilerinin kıymalı, patatesli veya peynirli iç harcıyla kimilerinin ise boş yaptığı hingel mantıya da benzetilmektedir. Mantıdan farkı hamurunun kıvamı olarak gösterilir. Peki Hingel nasıl yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 17:21
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HİNGEL TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HİNGEL TARİFİ | Türkiye'de Artvin ve çevresinde, Ardahan, Çorum, Sivas, Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars'ta yapılıp buradan tüm dünyaya yayılan hingel, Türk mutfağında en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Mantıya alternatif olarak yapılan ve şekli, boyutu ve hamurunun kıvamı sebebiyle mantıyla farklılık gösteren hingeli evinde yapmak isteyenler için Hingel malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

Hingel nasıl yapılır?

Hingel Malzemeleri

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • Aldığı kadar un
  • 3-4 orta boy patates
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber
  • Tereyağı
  • Su

Hingel Yapılışı

  • Patatesler haşlanır. İyice ezilir.
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ile karıştırılır. Soğumaya bırakılır.
  • 1 yumurta, 1 su bardağı ılık su ile çırpılır. Tuzu eklenir.
  • Üzerine yavaş yavaş un eklenir. Kulak memesinden biraz daha katı kıvamda bir hamur yapılır. Dinlenmeye bırakılır.
  • Dinlenen hamurdan 3 beze yapılır. Bezeler mantı hamuru gibi açılır. Çay bardağı ile yuvarlaklar kesilir.
  • Yuvarlakların ortasına patates püremizden çay kaşığı ile konur ve yarım ay şeklinde sıkıca kapatılır.
  • Bol tuzlu sıcak suda haşlanır.
  • Piştikten sonra, soğuk sudan geçirilir ve süzülür.
  • Üzerine tereyağı kızdırılır, toz biber eklenir ve sıcak sıcak dökülür.
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