HİNGEL TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HİNGEL TARİFİ | Türkiye'de Artvin ve çevresinde, Ardahan, Çorum, Sivas, Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars'ta yapılıp buradan tüm dünyaya yayılan hingel, Türk mutfağında en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Mantıya alternatif olarak yapılan ve şekli, boyutu ve hamurunun kıvamı sebebiyle mantıyla farklılık gösteren hingeli evinde yapmak isteyenler için Hingel malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

Hingel nasıl yapılır?

Hingel Malzemeleri

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

3-4 orta boy patates

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Tereyağı

Su

Hingel Yapılışı