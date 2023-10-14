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SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU? | Sınıf geçme notu değiştirildi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. MEB, sınıf geçme notunu değiştirdi. Öte yandan tenefüs süreleri de değişti. Haberin ardından birçok öğrenci ve veli arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Yeni sınıf geçme notu kaç oldu? MEB'in kararı belli oldu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 17:32
SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU? | Sınıf geçme notu değiştirildi!

SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU? - Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sınıf geçme puanı değiştirildi. Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni sınıf geçme notu açıklandı. Peki, yeni sınıf geçme notu kaç oldu? İşte detaylar...

SINIF GEÇME PUANI KAÇ OLDU?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bilgilere göre sınıf geçme notu yükseltildi. Daha önce 45 olan sınıf geçme notu, Türkçe dersi için 70'e çıkarılırken, kalan dersler için 45'ten 50 puana yükseltildi. Gelişmeyi daha önceden Bakan Yusuf Tekin duyurmuştu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda bir öğrenci, birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalamayı tutturduğunda diğer dersleri 50 altında bile olsa geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık, belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

TENEFÜSLER KAÇ DAKİKA OLACAK?

10-15 dakika arasında değişen tenefüs süreleri, öğrencilerin beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması adına uzatıldı. Tenefüslerden birinin en az 20 dakika olacağı açıklandı.

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