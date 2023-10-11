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EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinde detaylar netleşti

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 29 ekim ikramiyesi için nefesler tutuldu. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından son dakika haberi olarak duyurduğu emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç tüm emeklilere verilecek. Peki kimler Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi alacak, kimler alamayacak? SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı ikramiye alacak mı? Fiilen çalışan emekli ne demek? İşte emekliye 5000 TL detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 10:20
EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinde detaylar netleşti

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle, bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olan 29 Ekim ikramiyesinde detaylar netleşti. Meclisin açılmasının ardından ilk Kabine Toplantısı'nda netleşen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı emekliye müjde için gözler Kasım ayına çevrildi. İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi detayları...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEYECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. Bir yerde emekli olduğu halde çalışmaya devam eden ve çalıştığını devlete bildiren kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak.

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK?

Fiilen çalışan emekli, emekli olduğu halde herhangi bir iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. Resmi olarak emekli olmuş bir kişinin, hala bir işte çalışmaya devam ettiği durumlarda, bu kişilere fiilen çalışan emekli denir. Yani kişi, emekli aylığı almaya hak kazanmış olsa da iş hayatına devam ediyorsa bu kişi, fiilen çalışan emeklidir.

SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ALACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emeklilere verilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin TL olarak açıklandı. Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılması bekleniyor.

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