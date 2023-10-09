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ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)

Şişli'de 9 Ekim Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Şişli su kesintisi olan mahalleleri ve 9 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 13:31
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (9 Ekim 2023)

9 EKİM 2023 ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şişli 9 Ekim Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ETKİLENEN MAHALLELER: 19 MAYIS MAH, FULYA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 09/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 09/10/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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