AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) öğrenim gören öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF'ün resmi internet sitesinde paylaşılan tarihlerde kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini sorgulayacak olan adaylar, arama motorlarında 'AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - Ders seçme ne zaman?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. Buna göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

AÖF DERS SEÇME NE ZAMAN?

AÖF ders seçme işlemleri, kayıt yenileme esnasında yapılacak olup; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yeniletecek öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır.

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3. yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyecektir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5. yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyecektir.

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği tutarlar ise şöyle sıralandı:

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 1.570 ₺

2- Aşçılık 1.270 ₺

3- Bankacılık ve Sigortacılık 1.180 ₺

4- Bilgisayar Programcılığı 1.270 ₺

5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1.180 ₺

6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 1.270 ₺

7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 1.180 ₺

8- Çocuk Gelişimi 1.270 ₺

9- Dış Ticaret 1.180 ₺

10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 1.570 ₺

11- Emlak Yönetimi 1.180 ₺

12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 1.570 ₺

13- Ev İdaresi 1.180 ₺

14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1.270 ₺

15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1.180 ₺

16- İlahiyat 1.180 ₺

17- İlahiyat (Arapça)* 2.080 ₺

18- İnsan Kaynakları Yönetimi 1.180 ₺

19- İşletme Yönetimi 1.180 ₺

20- İş Sağlığı ve Güvenliği 1.270 ₺

21- Kültürel Miras ve Turizm 1.180 ₺

22- Laborant ve Veteriner Sağlık 1.570 ₺

23- Lojistik 1.180 ₺

24- Marka İletişimi 1.270 ₺

25- Medya ve İletişim 1.270 ₺

26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 1.180 ₺

27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1.180 ₺

28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 1.180 ₺

29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 1.270 ₺

30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1.270 ₺

31- Sosyal Hizmetler 1.180 ₺

32- Sosyal Medya Yöneticiliği 1.180 ₺

33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1.180 ₺

34- Spor Yönetimi 1.180 ₺

35- Tarım Teknolojisi 1.270 ₺

36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.180 ₺

37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.930 ₺

38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.930 ₺

39- Yaşlı Bakımı 1.270 ₺

40- Yerel Yönetimler 1.180 ₺

41- Web Tasarımı ve Kodlama 1.270 ₺

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Felsefe 1.180 ₺

2- Görsel İletişim Tasarımı 1.750 ₺

3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1.180 ₺

4- Sağlık Yönetimi 1.180 ₺

5- Sosyal Hizmet 1.750 ₺

6- Sosyoloji 1.180 ₺

7- Tarih 1.180 ₺

8- Türk Dili ve Edebiyatı 1.180 ₺

9- Yönetim Bilişim Sistemleri 1.180 ₺

İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 1.180 ₺

2- İktisat 1.180 ₺

3- İktisat (İngilizce) * 2.080 ₺

4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1.180 ₺

5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * 2.080 ₺

6- Maliye 1.180 ₺

7- Uluslararası İlişkiler 1.180 ₺

8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * 2.080 ₺

İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

1- Havacılık Yönetimi 1.180 ₺

2- İşletme 1.180 ₺

3- İşletme (İngilizce) * 2.080 ₺

4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1.180 ₺

5- Turizm İşletmeciliği 1.180 ₺