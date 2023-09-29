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ALES BAŞVURU EKRANI 2023 ÖSYM | ALES/3 son başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ALES sınavı, ÖSYM tarafından lisans üstü eğitim almak isteyenler için 3. kez düzenlenecek. Her yıl 3 kez yapılan ve yüksek lisans ve doktora adaylarının başvurduğu sınav için başvuruların başlamasıyla araştırmalar hız kazandı. ALES'e girmek isteyen adaylar arama motorlarında Ales-3 nasıl başvurulur? Son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 09:40
ALES BAŞVURU EKRANI 2023 ÖSYM | ALES/3 son başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ALES-3 sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından 2023 yılında düzenlenen üçüncü ALES sınavına lisans üstü öğrenim görmek isteyen adaylar başvuruda bulunacak. Sınav ücretinin yatırılmasının ardından başvurularını internet ortamında veya sınav başvuru merkezlerinde yapabilecek olan adayların arama motorlarında araştırdığı 'Ales-3 nasıl başvurulur? Son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

2023/ALES-2 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023/ALES-3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023/ALES-3 NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES-3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.

2023/ALES-3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES-3 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ÖSYM 2023/ALES-3 BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

💰 Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

💰 ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

💰 İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

2023/ALES-2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES-2 sınavının geç başvuru tarihi olarak 19 Temmuz Çarşamba günü belirlendi. Sınava geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 daha fazla ödüyor.

2023/ALES-2 NE ZAMAN?

2023/ALES-2 sınavı, 20 Ağustos Pazar 2023 tarihinde yapılacak.

2023/ALES-3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 yılına ilişkin 3. ALES sınavı olan 2023/ALES-3 ise 19 Kasım Pazar 2023 tarihinde yapılacak.

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