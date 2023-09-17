💰1 DOLAR KAÇ TL? | 17 Eylül 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Eylül Pazar 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,9695 (Alış) - 26,9947 (Satış)

EURO: 28,7273 (Alış) - 28,8849 (Satış)

STERLİN: 33,3090 (Alış) - 33,4761 (Satış)

1 DOLAR = 26,99 TL

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👉17 Eylül PAZAR 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.668,66

Gram altın satış: 1.669,39

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.760,00

Çeyrek altın satış: 2.805,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.537,00

Yarım altın satış: 5.611,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.040,00

Tam altın satış: 11.175,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.320,00

Cumhuriyet altını satış: 11.491,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.334,00

Ata altın satış: 11.466,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Eylül Pazar günü saat 07:05 itibarıyla alınmıştır.