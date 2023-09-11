Haberler Haberler TÜRKŞEKER BAŞVURU EKRANI 2023 | Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kontenjanlar

TÜRKŞEKER BAŞVURU EKRANI 2023 | Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kontenjanlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker), 613 geçici işçiyi bünyesine katacağını duyurdu. 11 Eylül 2023 itibarıyla başvuruları başlayacak olan Türkşeker'de çalışmak isteyenler arama motorlarında 'Türkşeker başvuru ekranı 2023, Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:30
TÜRKŞEKER BAŞVURU EKRANI 2023 | Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kontenjanlar

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI 2023 | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Türkşeker'in kadrosuna 613 geçici işçinin katılacağını duyurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kadrosuna alacağı 613 geçici işçi ilan ilan yayımlarken başvurular da 11 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Peki Türkşeker Personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kontenjanlar nedir? İşte başvuru ekranı ve merak edilenler...

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Alım yapılacak kadroya göre şartların belirleneceği bilinirken alım için adaylarda genel itibarıyla şu şartların aranacak:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak

Başvuru şartları, başvurulan kadrolara göre değişiklik gösterebilmektedir.

TÜRKŞEKER GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI AÇILACAK KADROLAR

  • Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: 288 Kişi
  • Bilgisayarlı Makine Teknisyeni: 81 Kişi
  • Makine Teknisyeni: 81 Kişi
  • Kimya Teknisyeni: 80 Kişi
  • Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 27 Kişi
  • Elektrik Teknisyeni: 21 Kişi
  • Tarım Makinaları Teknisyeni: 15 Kişi
  • İnşaat Teknisyeni:10 Kişi
  • Bilgisayar Teknisyeni: 5 Kişi
  • Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni:2 Kişi
  • Metal Teknolojisi Teknisyeni: 2 Kişi
  • Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 1 Kişi

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru için verilen linke tıklayıp İŞKUR'un sitesine giriş yapmalısınız. Ardından 'İş Yeri Ünvanı' kısmına " TÜRKŞEKER " başvurmak istediğiniz kadroya başvuru yapabilirsiniz.

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