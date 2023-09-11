Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLULARA: DIŞARI ÇIKMAYIN! Hızı saatte 60 km'yi bulacak! (11 Eylül hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLULARA: DIŞARI ÇIKMAYIN! Hızı saatte 60 km'yi bulacak! (11 Eylül hava durumu)

Meteoroloji'den alınan verilere göre, 11 Eylül PAzartesi günü başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 40-60 km olabileceği megakentte vatandaşlar, çatı uçması, ağaç düşmesi gibi hususlarda uyarılırken fırtınanın ulaşımda aksaklıklara neden olabileceği kaydedildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Eylül 2023 hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:30
METEOROLOJİ'DEN İSTANBULLULARA: DIŞARI ÇIKMAYIN! Hızı saatte 60 km'yi bulacak! (11 Eylül hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül 2023 tarihli hava durumu raporunda, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda kenti fırtınaya karşı uyardı. Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar görüleceğini belirten uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeğini ve İstanbul'da gün içinde kuzey ve kıyı kesimlerde yağış görülebileceğini kaydetti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Eylül 2023 hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 EYLÜL 2023)

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ve sıcaklığın Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 28°C

  • İSTANBUL °C, 27°C

  • KIRKLARELİ °C, 26°C

  • SAKARYA °C, 26°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 24°C

  • DENİZLİ °C, 31°C

  • İZMİR °C, 32°C

  • MUĞLA °C, 30°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 31°C

  • ANTALYA °C, 32°C

  • HATAY °C, 28°C

  • MERSİN °C, 31°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 24°C

  • ESKİŞEHİR °C, 25°C

  • KONYA °C, 22°C

  • SİVAS °C, 22°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 23°C

  • KASTAMONU °C, 23°C

  • SİNOP °C, 25°C

  • ZONGULDAK °C, 23°C

  • AMASYA °C, 23°C

  • SAMSUN °C, 24°C

  • TOKAT °C, 23°C

  • TRABZON °C, 24°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğu, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 20°C

  • KARS °C, 20°C

  • MALATYA °C, 27°C

  • VAN °C, 24°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 33°C

  • GAZİANTEP °C, 32°C

  • SİİRT °C, 33°C

  • ŞANLIURFA °C, 34°C

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