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PERİHAN SAVAŞ KİMDİR? | Perihan Savaş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

Kanal D ekranlarının dramatik dizisi Dilek Taşı ile ekranlarda boy gösteren Perihan Savaş'ın gerçek hayatta kim olduğu araştırılıyor. Magazinseverler arama motorlarında 'Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...' sorgulamaları yaparken tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 15:21
PERİHAN SAVAŞ KİMDİR? | Perihan Savaş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR? | Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda projeyde boy gösteren ve Yeşilçam filmleriyle hafızalarımıza kazınan Perihan Savaş, bu kez de Kanal D'nin, 80'li yılları konu alan Dilek Taşı ile ekranlardaki yerini aldı. Peki Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Perihan Savaş burcu, boyu, kilosu ve merak edilenler...

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1949 yılında Adana'da doğan 74 yaşındaki Perihan Savaş, ilkokulu Adana'da, ortaokulu İstanbul'da okudu. 1966 yılında ilk sinema filmi olan "Son Kurban"da rol aldı. 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler oyuncularından biri oldu. 1978 yılında "Kara Pençe" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1980'li yıllarda sinema oyunculuğunu bırakarak dizi oyunculuğuna başladı. 1990'lı yıllarda "Kurtlar Vadisi" ve "Alacakaranlık" gibi dizilerde rol aldı. 2000'li yıllarda "Yaprak Dökümü" ve "Kırmızı Işık" gibi dizilerde rol aldı.

PERİHAN SAVAŞ EVLİ Mİ, BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Perihan Savaş'ın şu anda evli olmadığı biliniyor. Akrep burcu oyuncu, 165 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

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