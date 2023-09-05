OKULLARDA CEP TELEFONU YASAĞI 2023 | Cep telefonuyla okula/sınıfa girmek yasak mı?

OKULLARDA CEP TELEFONU YASAĞI 2023 | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve öğretmenler için başarılı bir yıl olmasını dileyen ve çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Tekin, okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlandığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki cep telefonuyla sınıfa girmek yasak mı? İşte merak edilenler...

CEP TELEFONUYLA OKULA/SINIFA GİRMEK YASAK MI?

Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada cep telefonlarının dersin işleyişini engellediği ve çeşitli sıkıntılara sebebiyet verdiği gerekçesiyle sınıflarda kullanımının engelleneceğini duyurdu. Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmen arkadaşlarımızı rahatsız eden disiplin uygulamaları anlamında, özel hayatın gizliliği anlamında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmeleri için cep telefonlarıyla ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Hem öğretmen arkadaşlarımızın rahatsızlığını gördük hem de eğitim öğretim sürecinin sağlıklı yürümesi açısından sıkıntıya sebebiyet verdiğini gördük. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; öğrenciler nezdinde cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" dedi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSEDE CEP TELEFONU YASAK MI?

Bakan Tekin, cep telefonu yasağının uygulanacağı sınıfları ilköğretim ve ortaöğretim diye ayırmadı. Konuya ilişkin henüz net bilgi olmamakla birlikte yasağın tüm ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarında uygulanması bekleniyor.

OKULLARDA ÜNİFORMA ZORUNLU MU?

Okullarda kıyafet serbestliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kendi tercihine bırakılmıştır. Okullar, dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyabilir ya da okula özel formanın giyilmesini zorunlu kılabilir.

Her okul, kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyebilecek. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler birebir kendi okullarından bilgi alabilecek.