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KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2023 | MEB ilanı yayınladı: İşte başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS şartsız memur alımı yapılacağını duyurdu. 18-50 yaş arası kişilerin alınacağı ilana çeşitli branş ve kadrolarda kişilere istihdam sağlanacağı belirtilirken arama motorlarında 'MEB KPSS'siz memur alımı başvuru tarihleri, şartları, açılan kadrolar ve kontenjanlar' sorgulanıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:30
KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2023 | MEB ilanı yayınladı: İşte başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ekranı

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere farklı branşlarda alım yapılacağını duyurdu ilanı yayımladı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımalanan Kamu İşçi alımı ilanında, göre Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevlerinde görevlendirilecek Kamu İşçi alımı yapılacaktır. şte başvuru şartları, tarihleri ve başvuru ekranı...

MEB KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MEB Kamu işçi alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre o şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

MEB KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlar kapsamında başvurular 4 Eylül 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 8 Eylül 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

MEB KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI AÇILAN KADROLAR

  • Nevşehir Ürgüp Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu: 1 Büro Memuru (Genel)(Depo Sorumlusu)
  • Erzurum Horasan Öğretmenevi: 6 Aşçı Yardımcısı alımı yapılacak.

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