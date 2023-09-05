Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 5 Eylül Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 5 Eylül Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

5 EYLÜL SALI altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 5 Eylül altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 07:30
ALTIN FİYATLARI CANLI - 5 Eylül Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 5 Eylül Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

5 Eylül Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.665,84

Gram altın satış: 1.666,14

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.752,00

Çeyrek altın satış: 2.797,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.521,00

Yarım altın satış: 5.593,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.007,00

Tam altın satış: 11.144,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.264,00

Cumhuriyet altını satış: 11.434,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.300,00

Ata altın satış: 11.434,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Eylül Salı günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Şarkıcı Ceylan kesenin ağzını açtı! Milyonluk aracıyla dikkat çekti!
Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul yağmurlu: Meteoroloji saat verip ilçe ilçe uyardı!
Deprem son dakika 5 Eylül 2023
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Eylül)
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! G.Saray bir yıldızı daha KAP'a bildirdi! 23:30
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lisans kaydı açıldı 23:30
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! Jorginho'nun menajerinden flaş açıklama! 23:30
Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! Kuntz'tan güldüren Vargas sorusu! 23:30
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 23:30
Daha Eski
THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! THY'den Filenin Sultanları'na şampiyonluk hediyesi! 23:30
Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! Salih Özcan'dan Süper Lig açıklaması! 23:30
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 23:30
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 23:30
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 23:30
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 23:30