KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ÖSYM KPSS A Grubu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında 'KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM KPSS A Grubu sonuçları saat kaçta açıklanacak?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

ÖSYM KPSS A GRUBU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada, KPSS A Grubu (Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınav sonuçlarının 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı saat adaylarla paylaşılmadı anca geçtiğimiz sene ve ÖSYM'nin diğer sınavları baz alındığında, KPSS A Grubu sonuçlarının saat 10.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2023/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2023 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.