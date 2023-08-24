EMEKLİ ARA ZAMMI - Emekliye ara zam ne zaman yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ARA ZAMMI - 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren ve sendikaların uzlaşamaması sonucunda zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Heyet kararının 31 Ağustos'a kadar açıklanması beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları, emeklilerin de yüzünü güldürdü. "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil.'' diyen Başkan Erdoğan'ın bu müjdesinin ardından ülkemizdeki yaklaşık 15 milyon civarında emekli 'Emekliye ara zam ne zaman yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının cevabını arıyor. İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİYE ARA ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alırken, ayrıca bir iyileştirme de söz konusu olacak. Bu iyileştirme Ocak ayı öncesinde 'ara zam' şeklinde bekleniyor. Maaş artışları yasal düzenleme ile hayata geçirilebiliyor. Meclis'in Ekim ayında açılması sebebiyle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından sürecin başlayacağı belirtiliyor.

Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyen Yıldırım, yapılacak çalışma ile ilgili tarih de vererek "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların merkezinde, öncelikli olarak prim-maaş dengelemesi bulunmaktadır. Artış formülleri arasında, özellikle seyyanen zam öne çıkıyor. Daha önce memurlara seyyanen ek zam yapılmıştı ve şu anda emekliler için de benzer bir seyyanen artış formülü masada bulunuyor. Bu çerçevede, Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak formüllerden birinin seyyanen artışı içerebileceği ifade edilmektedir. Ancak tabii ki, sadece seyyanen artışı değil, yüzdelik artış da çalışmaların bir parçası olarak değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'a sunulacak öneriler arasında, oransal artışı içeren bir formülün de bulunması bekleniyor. Ayrıca, artışın maaşa göre kademeli bir şekilde uygulanabileceği ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLECEK

Çalışmalarda taban aylık konusu da masaya yatırılacak. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesi gündemde. Asgari ücret 8 bin 506 lira seviyesindeyken, taban emekli aylığı 7 bin 500 liraydı. Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli aylığı ödemesi değişmedi. Asgari ücret ile taban emekli aylığı arasındaki artıştan önceki oranın korunması gözetilirse, en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira seviyesine çıkabilecek. Çalışma tamamlanır tamamlanmaz Başkan Erdoğan'a sunulacak. Hem artışın hangi yöntemle ve ne kadar olacağı hem ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

ENFLASYON ETKİSİ HESAPLANDI

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu. Sabah'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu. Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminleri belli oldu. Buna göre;

2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58,

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre; TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu tahmin gerçekleşirse, Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak. Ocak 2024'te yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları kesinleşecek olup en düşük emekli maaşı da yeniden artış yaşayacak. Zam oranının yüzde 31,92 olacağı düşünüldüğünde en düşük emekli aylığı yaklaşık 10.000 TL'yi bulacak.

2024'TE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon rakamları netleştikten sonra Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı da artış yaşayacak. Yüzde 31,92 ve yüzde 34,43 zam yapılması halinde en düşük emekli aylığı 10 bin TL civarında olacak. Çalışmanın teknik düzenlemesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe gerçekleştirmesini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yıl başını işaret etti.