Haberler Haberler 17 AĞUSTOS MARMARA (GÖLCÜK) DEPREMİ 📌 | 17 Ağustos depremi kaç yılında oldu? Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu? (99 depremi)

17 AĞUSTOS MARMARA (GÖLCÜK) DEPREMİ 📌 | 17 Ağustos depremi kaç yılında oldu? Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu? (99 depremi)

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depraminin üzerinden 23 yıl geçti. Ülkemizde bugüne kadar yaşanan felaketler arasında belki de en ağır hasarların ve kayıpların yaşandığı 17 Ağustos depremi üzerinden 23 yıl geçti. Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili arama motorlarında araştırma yapılıyor. 17 Ağustos görselleri, 17 Ağustos deprem şiddeti, 17 Ağustos depremi vefat sayısı gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, 17 Ağustos depremi ne zaman yaşandı? Merkez üssü neresi? 99 depremi kaç şiddetinde oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 09:12
17 AĞUSTOS MARMARA (GÖLCÜK) DEPREMİ 📌 | 17 Ağustos depremi kaç yılında oldu? Gölcük depremi kaç şiddetinde oldu? (99 depremi)

17 Ağustos depremi nerede oldu, kaç kişi öldü? 23 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de Marmara Depremi gerçekleşti. Türkiye'de yaşanmış en büyük feleketlerden biri olan Marmara depremi yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar anılıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU?

Marmara depremi tam 23 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem yaşanan en büyük felaketler arasında yer aldı.

99 DEPREMİ VEFAT SAYISI NE?

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde resmi raporlara göre, 18 bin 373 kişi vefat etti. 23 bin 781 kişi yaralandı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

GÖLCÜK DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ? MARMARA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

18 bin 373 can kaybına sebep olan Marmara depremi, 45 saniye sürdü. Türkiye tarihini derinden etkileyen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için her yıl anma törenleri düzenleniyor.

BU YIL DA ANMA TÖRENİ YAPILDI

  • Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
  • Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
  • Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.
  • Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu. Kızılay ve AFAD'ın bilgilendirme filmlerinin gösterildiği etkinlik süresince katılımcılara çay ve su ikram edildi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN FOTOĞRAFLAR

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