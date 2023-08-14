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BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2023 | BİLSEM kayıt nasıl yapılır? Online, internetten kayıt yapılır mı?

BİLSEM bursluluk sınavlarında itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt yaptırmaya hak kazanan 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin velileri, araştırmalara başladı. Bilim ve Sanat Akademisi okullarına kayıt yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise kayıtların online yapılıp yapılmadığı oldu. Peki BİLSEM kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli evraklar nelerdir? Online, internetten kayıt yapılır mı? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:40
BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2023 | BİLSEM kayıt nasıl yapılır? Online, internetten kayıt yapılır mı?

BİLSEM KAYIT 2023 | BİLSEM bursluluk sınavında sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. MEB tarafından 1., 2. ve 3. sınıflara uygulanan sınavın ardından resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında kayıt yaptırmak isteyen veliler, arama motorlarında 'BİLSEM kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli evraklar nelerdir? Online, internetten kayıt yapılır mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BİLSEM ONLINE, İNTERNETTEN KAYIT YAPILIR MI?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerini kazanan adayların velileri, kayıt işlemlerini internetten, online ve çevrimiçi olarak gerçekleştiremiyor. Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2023

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGESİ'ne göre Kayıt sürecinde gerekli belgeler MADDE 13 – (1) BİLSEM'e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

olarak belirtilmiştir.

BİLSEM KAYIT NASIL YAPILIR?

BİLSEM kaydını yaptırmak isteyen öğrenciler, kayıt için gerekli evraklar ve velileri ile birlikte bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne giderek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

İL VE İLÇELERE GÖRE BİLSEM TELEFON NUMARALARI VE ADRESLERİ İÇİN TIKLAYIN

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