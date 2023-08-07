Haberler Haberler LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI 2023 | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI 2023 | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği LGS'de, ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için sunulan ek yerleştirme fırsatı, 7 ağustos 2023 itibarıyla sonuçlanıyor. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katıldığı sınavda 2. nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri, MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır? sorusunun cevabını araştırıyor. LGS 2. nakil sonuç ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:19
LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI 2023 | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

MEB LGS 2. NAKİL SONUÇLARI 2023 | MEB'in düzenlediği LGS sınavına katılan adaylar, tercih yaptıkları okula gidip gidemeyeceklerini 2. nakil sonuçları ile öğreniyor. Sınavın ardından ilk tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, boş kalan kontenjanlara yerleştirilmesi amacıyla başlatılan 2. nakil sürecinde sonuçları öğrenmek isteyen kişiler, MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır? sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

MEB LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve Okul Numarası ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

e-OKUL LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı Devamını Oku BUNU DA OKU

2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak. MEB'in yayımladığı takvime göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS boş kontenjanlar 2023 Devamını Oku BUNU DA OKU

18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

e-DEVLET LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan çifte bomba! 10 numara ve Galatasaray'ın eski yıldızı...
İBB'de skandal! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yandaşa peşkeş ihaleleri raporda
Jorginho olmazsa B Planı hazır! F.Bahçe işi sağlama aldı
Brezilya'dan G.Saray için flaş iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS boş kontenjanlar 2023
BİLSEM sonuç itiraz ekranı ve dilekçesi 2023
LGS tercihlerde yerleşemeyenler hangi okula gidecek?
İstanbul namaz vakitleri 2023
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Kartal'ı bekleyen tehlike..." Çarpıcı yorum! "Kartal'ı bekleyen tehlike..." 09:47
Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik telefonu! 09:04
Şampiyon Gazoz Şampiyon Gazoz 07:37
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! 00:37
Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı 00:37
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! 00:37
Daha Eski
Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor 00:37
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! 00:34
Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı 00:31
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! 00:30
Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor 00:28
Torreira bombası patlıyor! O teklif ortaya çıktı Torreira bombası patlıyor! O teklif ortaya çıktı 00:03