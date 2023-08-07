LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI 2023 | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

MEB LGS 2. NAKİL SONUÇLARI 2023 | MEB'in düzenlediği LGS sınavına katılan adaylar, tercih yaptıkları okula gidip gidemeyeceklerini 2. nakil sonuçları ile öğreniyor. Sınavın ardından ilk tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, boş kalan kontenjanlara yerleştirilmesi amacıyla başlatılan 2. nakil sürecinde sonuçları öğrenmek isteyen kişiler, MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına nasıl bakılır? sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

MEB LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ve Okul Numarası ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

e-OKUL LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak. MEB'in yayımladığı takvime göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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