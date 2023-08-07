Haberler Haberler LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgula

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB'in resmi internet sitesinden ilan edilecek sonuçların ardından adaylar, lise eğitimini hangi okulda alacaklarını öğrenecek. Peki LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023? İşte MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 08:10
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgula

LGS sınavına katılan lise adayı öğrencileri, 2. nakil süreci için bekleyişe devam ediyor. Sınavın ardından alınan tercihlerle birlikte boş kalan kontenjanlara yerleştirilmesi amacıyla adaylar için 2. nakil süreci başlatılırken MEB, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının 7 Ağustos Pazartesi günü ilan edileceğini duyurdu. Peki LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak 2023? İşte detaylar...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların saat 10.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

MEB LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2. NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihlerinde alınacak. 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

2023 LGS AÇILAN KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

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