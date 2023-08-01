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SGK BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI 2023 | SGK vergi borcu son ödeme tarihi ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi, prim ve e diğer her türlü borçların son ödeme süresinin uzatıldığını bildirdi. 31 Temmuz olarak açıklanan vergi borcu son ödeme tarihinin değişmesinin ardından arama motorlarında 'SGK vergi borcu son ödeme tarihi ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 12:30
SGK BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI 2023 | SGK vergi borcu son ödeme tarihi ne zaman?

SGK BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI 2023 | Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranlar için belirlenen son ödeme tarihi uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, ilk ve ikinci taksit tutarlarının ödemesi için belirlenen sürenin 3 gün daha ertelendiği belirtilirken SGK vergi borcu son ödeme tarihi ne zaman? sorusu, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

SGK VERGİ BORCU SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu kapsamda, kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 3 Ağustos Perşembe günü, saat 23.59'a kadar yatırması gerekmektedir.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Ayrıca açıklamada, "Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

TAKSİTLE ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre de 3 Ağustos'ta dolacak.

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda ise peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek."

PEŞİN ÖDENİRSE İNDİRİM YAPILACAK

Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

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Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

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