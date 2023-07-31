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SGK YAPILANDIRMA HANGİ BANKALAR ALIYOR 2023? | Yapılandırma mobil bankacılık ödemesi nasıl yapılır?

SGK prim borcu yapılandırmasında son ödeme tarihi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a ertelendi. Son günde prim borcu yapılandırması için ödeme yapmak isteyenler arama motorlarında 'SGK yapılandırma hangi bankalar alıyor 2023? Yapılandırma mobil bankacılık ödemesi nasıl yapılır?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:50
SGK YAPILANDIRMA HANGİ BANKALAR ALIYOR 2023? | Yapılandırma mobil bankacılık ödemesi nasıl yapılır?

SGK YAPILANDIRMA HANGİ BANKALAR ALIYOR 2023? | Başvuranların borçlarını peşin olarak veya taksitle ödeyebildiği ypaılandırma için son ödeme tarihinin 31 Temmuz'a ertelenmesiyle borcunu yapılandırmak isteyenler bu kez tarihi kaçırmak istemiyor. SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezinden ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından arama motorlarında 'SGK yapılandırma hangi bankalar alıyor 2023? Yapılandırma mobil bankacılık ödemesi nasıl yapılır?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

SGK YAPILANDIRMA HANGİ BANKALAR ALIYOR 2023?

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, vergi tahsil yetkisi verilen bankalar şöyle:

  • Akbank T.A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Alternatifbank A.Ş.
  • Anadolubank A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Qnb Finansbank A.Ş.
  • Hsbc Bank A.Ş.
  • Ing Bank A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Odea Bank A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Ptt)
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

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