LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - MEB LGS sonuç saati

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA? | LGS'ye katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercih kılavuzunun açıklamasının ardından tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında yaptı. Tercihlerini tamamlayan ve kariyer için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan lise öğrenimini hangi okulda göreceklerini seçen adaylar, tercih sonuçlarının açıklanması için nefesini tuttu. Peki 2023 LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat 10.00 sıralarında MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Ancak LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

✅ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

✅FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

✅SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

✅ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

✅MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

2023 LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

2023 LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ek tercihler ise 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.