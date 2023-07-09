EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ? | En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ? | TÜİK'in 6 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından zam oranı SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 ve emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın emeklilere refah payı ve seyyanen zam ekleneceğini bildirmesinin ardından emekli maaşlarında zam oranı, 3 sigorta kolunda da yüzde 25'e çıkarıldı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşına zam geldi mi, kaç TL oldu? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.

Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkının belli oldmmasının ardından seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı da açıklığa kavuştu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 17.55 ZAM

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı Ocak: 7.901 TL Temmuz:9.288 TL

Müsteşar Ocak: 28.729 TL Temmuz: 33.771 TL

Genel müdür Ocak: 25.427 TL Temmuz: 29.889 TL

Profesör (1/4) Ocak: 20.542 TL Temmuz: 24.147 TL

Pratisyen hekim (1/4) Ocak: 17.488 TL Temmuz: 20.557 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) Ocak: 16.753 TL Temmuz: 19.693 TL

Polis memuru (1/4) Ocak: 11.833 TL Temmuz: 13.910 TL

Öğretmen (1/4) Ocak: 11.833 TL Temmuz: 13.910 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) Ocak: 11.833 TL Temmuz: 13.910 TL

Mühendis (1/4) Ocak: 11.848 TL Temmuz: 13.927 TL

İmam-hatip Ocak: 11.833 TL Temmuz: 13.910 TL

Avukat (1/4) Ocak: 11.833 TL Temmuz: 13.910 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) Ocak: 9.978 TL Temmuz: 11.729 TL

Memur (Lisans - 4/1) Ocak: 7.812 TL Temmuz: 9.183 TL