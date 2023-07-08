Haberler Haberler KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kılıç Savaşları (New Kung Fu Cult Master) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kılıç Savaşları (New Kung Fu Cult Master) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Jing Wong'un yönetmen koltuğuna oturduğu Kılıç Savaşları filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Kılıç Savaşları filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi Kılıç Savaşları dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:40
KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kılıç Savaşları (New Kung Fu Cult Master) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kılıç Savaşları filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Klasik Wuxia romanı 'Cennet Kılıcı ve Ejderha Kılıcı'ndan uyarlanan filmde, dövüş dünyasının efsanevi silahları Ejderhan Kılıcı ve Cennet Kılıcı için savaşan güçleri anlatır. Ming Tarikatı'nın 'Altın Aslan Kralı' Xie Xun, Ejderha Kılıcı'nı ele geçirmek için sayısız düşman edinmiştir. Tanrı kardeşi Cuishan, Altı Büyük Mezhep tarafından Xie Xun'un yerini açığa çıkarmaya zorlanır ve sonunda Emei Mezhebi Efendisi No-Mercy'nin Cennet Kılıcı altında ölür.

KILIÇ SAVAŞLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Donnie Yen
  • Louis Koo
  • Siu-Wong Fan
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