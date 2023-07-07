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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU 2023 SON DAKİKA - İşte memur emeklisi maaşları

TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Memur ve emeklilerin alacakları zam netleşti. Yapılan zamların ardından en düşük memur emeklisi maaşı 9.288 tl olarak belirlendi. Peki, öğretmen emeklisi maaşı ne kadar?, polis emeklisi maaşı ne kadar olacak?, hemşire emeklisi maaşı ne kadar? hekim emeklisi maaşı ne kadar olacak?, Memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 09:00
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU 2023 SON DAKİKA - İşte memur emeklisi maaşları

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA - Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur, memur emeklisi maaşı ile ilgili meclise sunulan teklifi açıkladı. Peki, memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalarla refah payı hariç zam oranları belli oldu. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Memur emeklisi maaşları da belli oldu. 9.288 TL, en düşük memur emeklisi maaşı olacak.

Müsteşar 1/1

Mevcut maaş: 28.729

Yeni maaş: 33.770 (%17,55)

Genel Müdür 1/1

Mevcut maaş: 25.427

Yeni maaş: 29.889 (%17,55)

Şube Müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 9.978

Yeni maaş: 13.927 (%17,55)

Memur (Lisans) 4/1

Mevcut maaş: 7.812

Yeni maaş: 11.343 (%17,55)

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 13.927 (%17,55)

Kaymakam 1.sınıf 1/4

Mevcut maaş: 16753

Yeni maaş: 19.627 (%17,55)

Başkomiser 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 14.283 (%17,55)

Polis Memuru 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 14.044 (%17,55)

Hemşire (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 13.927 (%17,55)

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 11.848

Yeni maaş: 13.927 (%17,55)

Teknisyen (Lise) 1/4

Mevcut maaş: 8506

Yeni maaş: 9.998 (%17,55 )

Pratisyen Hekim 1/4

Mevcut maaş: 17.488

Yeni maaş: 24.362 (%17,55)

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 17.488

Yeni maaş: 26.660 (%17,55)

İmam Hatip

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 13.927 (%17,55)

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 11.833

Yeni maaş: 13.927 (%17,55)

En düşük aylık: 9.288 TL

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