Haberler Haberler LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA 2023 | LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, ne işe yarar?

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA 2023 | LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, ne işe yarar?

MEB'in liseye geçecek olan 8. sınıf öğrencilerine uyguladığı LGS sınavında sonuçlar, adayların erişimine açıldı. Tercih kılavuzunun yayınalanmasının ardından tercih yapacak olan öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de yüzdelik dilim oldu. Standart sapmanın etkili olduğu yüzdelik dilim hakkında arama motorlarında araştırılan 'LGS yüzdelik dilim hesapma 2023, LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, ne işe yarar?' sorularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 07:41 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 07:51
LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA 2023 | LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, ne işe yarar?

LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA 2023 | Tercihler esnasında büyük öneme sahip olan ve alınan puandan ziyade bu veriye önem verilen yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya bulunduğu ilde yer aldığı sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Öğrenci hangi yüzdelik dilim içerine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir. Peki LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, ne işe yarar? İşte detaylar...

LGS YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örneğin; yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, (130.000) olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

YÜZDELİK DİLİM NE İŞE YARAR?

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

DİĞER
18 maddelik evlilik kurtaran sözleşme! Sosyetenin ünlü çifti boşanmanın eşiğinden döndü! Aldatırsa çulsuz kalacak!
Evlilik sinyali vermişti! Çağla Şıkel'ın mutluluğu kısa sürdü: Sevgilisi Nail'den ayrıldı
F.Bahçe'nin kalecisi belli oluyor! Livakovic derken...
Sol bek için şartlar zorlanıyor! İşte G.Saray'ın teklifi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALES-2 başvuru ekranı 2023
LGS TERCİH KILAVUZU 2023 AÇIKLANDI | LGS tercih kılavuzu ve taban puanları
LGS'de kaç tercih hakkı var 2023?
MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023
Sınavsız öğrenci alan liseler 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı 01:12
Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! 00:44
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor 00:08
Merih'e görülmemiş teklif! F.Bahçe tarihine geçecek Merih'e görülmemiş teklif! F.Bahçe tarihine geçecek 00:08
G.Saray'a büyük şok! Icardi'ye akılalmaz teklif G.Saray'a büyük şok! Icardi'ye akılalmaz teklif 00:08
Kazancı'dan flaş 7 transfer açıklaması! Kazancı'dan flaş 7 transfer açıklaması! 00:08
Daha Eski
Transferde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi Transferde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi 00:08
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:08
Şenol Güneş'ten transfer sözleri! Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 00:08
Barça'dan Arda Güler için çılgın rakam! Barça'dan Arda Güler için çılgın rakam! 00:08
Nenad Bjelica: Bizim sistemimiz... Nenad Bjelica: Bizim sistemimiz... 00:08
Cimbom'a Tunuslu yıldız! İlk görüşme... Cimbom'a Tunuslu yıldız! İlk görüşme... 00:08