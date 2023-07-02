KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ NEDİR? | SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak kademeli zam formülü detayları!

KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ NEDİR? | Asgari ücrete gelen zammın ardından sırada memur ve emeki aylıklarına gelecek artış var. Net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Memur ve emeklilere ise 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından zam yapılacak. Enflasyonun yanı sıra zamlara refah payı ve seyyanen artış da ekleneceği bilinirken emekli vatandaşlar için kademeli zam planı gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilenler...

KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin gözden geçirileceğini duyurmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının, taban maaş seviyesinden itibaren kademeli olarak artırılacağı öngörülüyor.

Mevcut formüllere göre, 10-15 bin lira arasında emekli maaşı alanlara %45, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara %40, bu miktarın üzerindekiler için ise %35 zam uygulanması tahmin edilirken10 bin lira emekli maaşı %45 zamla 4 bin 500 lira artacak ve toplamda 14 bin 500 liraya ulaşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşlarının en düşük net 22 bin lira olacağı açıklamasının ardından dikkatler emekli maaşlarına çevrildi. Erdoğan, "Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak, üzerine enflasyon ve refah payı gibi benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı geçecek. Bu artışlar aynı şekilde emekli maaşlarına da yansıyacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonla birlikte refah payı ve seyyanen artışı yansıtacak düzenlemeler üzerinde çalışmalara başladı. Mayıs ve ardından haziran aylarının enflasyon oranlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü açıklanmasının ardından zam oranları netleşecek. Memur ve emekli maaşlarındaki zam oranına 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte refah payı da eklenecek.

SSK, BAĞKUR EMEKLİLERİNE UYGULANACAK KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ DETAYLARI

En düşük emekli maaşının yüzde 36 artışla 7.500 liraya yükselmesinin ardından, bu tutarın üzerinde maaş alan milyonlarca emeklinin maaşlarına refah payı eklenecektir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaştan itibaren kademeli artışlar planlanmış olup, daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılacaktır.

Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak.

En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.