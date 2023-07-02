DOLUNAY ETKİLERİ 3 TEMMUZ 2023 | HANGİ BURÇLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

3 TEMMUZ OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY - Oğlak enerjisi hedeflerimiz doğrultusunda adım atmamız konusunda bizi destekliyor olacak. Bu dönem kariyer konularına yoğunlaşabiliriz. Yeni başlangıçlar ve sorumluluk alma gibi konularda destekleniyor olacağız.

Dolunay'da Nunki sabit yıldızı da aktif. Sonuç vermeyen eski tavırlar, düşünceler değiştirilirse, başarı vaat eder.

Dolunay haritasında yükselen Terazi burcu ikili ilişkilerde dikkatli olma konusuna dikkat çekmekte. Venüs, Mars ile kavuşumda ve Uranüs'ten kare açı alıyor.

İlişkilerde ani kopuşlar meydana gelebilir. Gizli durumlar açığa çıkabilir. Hırstan uzaklaşmamız gereken, karşımıza fırsat olarak çıkan durumları irdeleyerek yaklaşmamız gereken bir süreç olacak. Kadersel gelişmelere açık bir dönem.

İskelet sistemi, eklemler, dişler, diz kapağı, saçlar, cilt ile ilgili problemlere dikkat.

Dolunay doğum haritanıza göre hangi evde gerçekleşiyor ise o konularla ilgili etkiler alıyor olacaksınız.

Dolunay ile ilgili direkt etki alacak burçlar: Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi. Balık, Başak, Akrep ve Boğa burçları ise olumlu etkiler alıyor olacak.

İçerik: Behnan YENER