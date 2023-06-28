Haberler Haberler BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA SİVAS | İl ve ilçelere göre bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA SİVAS | İl ve ilçelere göre bayram namazı saatleri

Müslüman alemi için oldukça önemli olan ve manevi bir bütünlüğü ifade eden bayram namazı, bayram sabahı erkenden cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının faziletleri oldukça önemlidir. Peki, Kurban Bayramı'nda nasıl namaz kılınır, bayram namazında hangi dualar okunur? Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Sivas'ta bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'e göre 2023 Kurban Bayramı Sivas bayram namazı saati...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 08:10
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA SİVAS | İl ve ilçelere göre bayram namazı saatleri

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan Sivas'ta bayram heyecanı yaşanıyor: Sivas bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Sivas bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ - 2023 KURBAN BAYRAMI

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 28 Haziran 2023 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Anyalya için 05:41 olarak belirlendi. Sivaslılar Kurban Bayramı namazını 05:41'de kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir

.Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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