ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? | 2023 asgari ücret Temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? | Asgari ücret ara zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda tarafların, Kurban Bayramı'ndan önce kesinleşmesi talebini belirttikleri Temmuz zammında ikinci toplantı için komisyon, 19 Haziran'da ikinci kez toplandı. Milyonlarca vatandaş ara zammın ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar ve masada konuşulan rakamlar...

2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyeti, ilk toplantıyı 13 Haziran 2023 Salı günü, ikinci toplantısını ise 19 Haziran Salı günü gerçekleştirdi. Ancak komisyonun kaç toplantı yapacağı ve sonraki toplantıların tarihleri henüz açıklanmadı. 3. toplantının tarihine ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ASGARİ ÜCRET BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLACAK MI?

Asgari ücrete yapılacak ara zam, vatandaşların maaşlarına 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yansıtılacak. Bayramdan önce belirlenerek kamuoyuna duyurulması beklenen asgari ücret Temmuz zammı hakkında açıklama yapan TİS Başkanı Özgür Burak Akkol, ilk toplantıdan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır."

ESKİ BAKAN BİLGİN'İN 500 DOLAR AÇIKLAMASI

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

Birçok ekonomi kalemini etkileyecek asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkması halinde 11 bin TL üzerinde seyredecek.

2023 TEMMUZ ARA ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Ocak ayında yapılan zamla birlikte net 8 bin 506 TL 'ye (~425 $) yükseltildi. Dolar üzerinden yapılacak hesaplamayla birlikte Temmuz ara zammı ile asgari ücret hesaplamaları şöyle:

📍 430 $ = ~10.100 TL

📍 440 $ = ~10.340 TL

📍 450 $ = ~10.570 TL

📍 460 $ = ~10.810 TL

📍 470 $ = ~11.045 TL

📍 480 $ = ~11.280 TL

📍 490 $ = ~11.515 TL

📍 500 $ = ~11.750 TL

YÜZDE 20 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.000 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 14.217 TL

Zamlı asgari ücret: 10.207 TL

YÜZDE 30 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 9.750 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 15.402 TL

Zamlı asgari ücret: 11.057 TL

YÜZDE 40 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 10.500 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 16.587 TL

Zamlı asgari ücret: 11.908 TL

YÜZDE 50 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 11.250 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 17.772 TL

Zamlı asgari ücret: 12.825 TL

YÜZDE 60 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.000 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 18.956 TL

Zamlı asgari ücret: 13.609 TL

YÜZDE 70 ZAM

Zamlı en düşük emekli maaşı: 12.750 TL

Zamlı en düşük memur maaşı: 20.141 TL

Zamlı asgari ücret: 14.460 TL

YÜZDE 80 ZAM