Çocukların büyük sevinci

İş Bankası'nın bugüne kadar ülkemizde yapılan en yaygın ve uzun soluklu kitap projelerinden biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası bu yıl 16. kez düzenlendi. Çocuklara bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" kitabını armağan edildi. Çocukların küçük yaşlardan itibaren gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.
İş Bankası'nın bugüne kadar ülkemizde yapılan en yaygın ve uzun soluklu kitap projelerinden biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası bu yıl 16. kez düzenlendi. Çocuklara bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" kitabını armağan edildi. Çocukların küçük yaşlardan itibaren gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.