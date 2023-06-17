Haberler Haberler Çocukların büyük sevinci

Çocukların büyük sevinci

İş Bankası'nın bugüne kadar ülkemizde yapılan en yaygın ve uzun soluklu kitap projelerinden biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası bu yıl 16. kez düzenlendi. Çocuklara bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" kitabını armağan edildi. Çocukların küçük yaşlardan itibaren gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Çocukların büyük sevinci
İş Bankası'nın bugüne kadar ülkemizde yapılan en yaygın ve uzun soluklu kitap projelerinden biri olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası bu yıl 16. kez düzenlendi. Çocuklara bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle "Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor" kitabını armağan edildi. Çocukların küçük yaşlardan itibaren gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen kampanya ile bugüne kadar 15 milyonu aşkın kitap armağan edildi.
DİĞER
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in mezuniyet töreninde bir araya geldi! İşte o kareler!
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
Arda Güler'de sıcak saatler! F.Bahçe olmazsa...
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
YKS'ye girerken okunacak dua, Arapça okunuşu ve meali
TYT sınava son giriş saati kaç?
Deprem son dakika! 17 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
Daha Eski
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 01:17
Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." 01:17
Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! 01:17