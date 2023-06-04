LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER 2023 | LGS'de kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka yasak mı?

LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencileri için her sene düzenlenen LGS'de geri sayım sürüyor. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayarak eğitim hayatını devam ettirecek liseyi belirleyeceği sınavla ilgili arama motorlarında 'LGS'ye girerken gerekli belgeler nelerdir? LGS'de kalem, silgi verilecek mi? Para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka yasak mı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler...

2023 LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 LGS Kapsamındaki Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgide, LGS sınavına girecek öğrencilerin yanında bulundurması gereken belgeler bölümünde şu ifadeler yer almaktadır:

"Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır."

LGS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

LGS sınavında öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrenciler, yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş götürmelidir.

LGS'DE PARA, YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, KEMER, TAKI, TOKA YASAK MI?

LGS'ye girerken toka takmak yasak değildir. Ancak yüzük, küpe, kolye gibi takılar sınav salonlarına alınmayacaktır. Öğrenciler yanlarında kağıt para bulundurabilir. Ancak bozuk para x-ray cihazından geçemeyeceğinden öğrencilerin yanlarına bozuk para almamaları tavsiye edilmektedir.