Kreşler ücretsiz mi olacak? Bakan Özer'den müjde: Kreşlerden artık ücret alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Özer, Türkiye'de anaokulu sayısının 10 bine yaklaştığını belirtirken, okulöncesi eğitim oranının yüzde 99'a çıktığını vurgulayarak, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren kreşlerin ücret almayacağı müjdesini verdi.

KREŞLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Bakan Özer, göreve geldiğinde 3 yaşta okullaşma oranının yüzde 9, 4 yaşta yüzde 16, 5 yaşta ise yüzde 65 olduğunu dile getirdi.

Bakan, aktif olarak çalışarak 2 bin 782 anaokulunu okulöncesi eğitime dönüştürdüklerini ve atıl binaları onararak anaokulu olarak kullanıma açtıklarını ifade etti. Bu çabaların sonucunda toplam 9 bin 482 anaokuluna ulaşıldı. 3 yaşta okullaşma oranı yüzde 21'e, 4 yaşta ise yüzde 42'ye yükseldi. 5 yaşta ise hedeflenen düzeye ulaşıldı ve okulöncesi eğitim oranı yüzde 65'ten yüzde 99,9'a çıktı.

Bakan Özer'in açıklamalarında önemli şu noktalara da değindi: Eğitim erişiminde yaşanan problemler artık çözüldü. Kız çocuklarının okullaşma oranı konusundaki sorunlar çözüme kavuştu ve bu, eğitimde fırsat eşitsizliğiyle mücadelede büyük bir adım atıldığı anlamına geliyor. Ayrıca, 6 Şubat tarihi itibarıyla Türkiye genelinde okulöncesi öğrencilere ücretsiz yemek verilmeye başlandı.

İSTANBUL'DA YIKIM KARARI OLAN OKUL YOK

Valilikler aracılığıyla illerdeki kreşlerden alınan ücretlerin kaldırıldığı bilgisini paylaşan Bakan Özer, devlet okullarında alınan 50 ila 100 lira arasında değişen ücretlerin tamamen kaldırıldığını belirtti. Artık 'abla istihdamı' ve 'tuvalete götürme ücretleri' gibi ek masrafların da ortadan kaldırıldığını vurgulayan Bakan, önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim için hiçbir ücret alınmayacağını ifade etti. İstanbul'da son iki yılda eğitime ayrılan kaynak miktarının 27 milyar TL olduğunu ve hiçbir okulun yıkım kararı olmadığını belirten Bakan, tüm okulların hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ve yeni okulların inşa edildiğini dile getirdi. Özel okulların da raporlarını güncellemeleri için süre verildiğini ve üç ay içerisinde rapor getiremeyen tüm okulların kapatılacağını açıkladı.